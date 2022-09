Firenze – Un noto locale fiorentino posto nell’area Unesco si è visto revocare la licenza di somministrazione dalla polizia municipale per “Pericolo per la sicurezza pubblica” in quanto “abituale ritrovo di spacciatori”. Un atto con il quale il Comune chiude definitivamente l’attività revocando il titolo abilitativo. Non solo: col blocco delle licenze di somministrazione in area Unesco, l’unica possibilità per riaprire l’attività è quella di comprarne una.

Il provvedimento, emesso dalla Direzione Attività Economiche del Comune e notificato in queste ore dalla Polizia Municipale, arriva su richiesta della Prefettura che, su segnalazione della Questura di Firenze, aveva chiesto all’Amministrazione Comunale di intervenire revocando l’abilitazione alla somministrazione. La richiesta è arrivata dopo numerosi provvedimenti di sospensione, di cui l’ultimo disposto dalla Questura il 29 agosto scorso.

Nel controllo del 9 luglio scorso, gli agenti avevano sorpreso due uomini in possesso di cocaina (per uso personale) e scoperto sui divanetti qualche grammo di polvere bianca e marijuana. Avevano poi identificato alcune persone finite in passato nei guai con la giustizia. Il locale subiva uno stop forzato di circa 30 giorni e veniva riaperto poco prima di Ferragosto. Nel corso di una nuova ispezione, gli agenti di polizia avevano individuato persone con un curriculum di precedenti e ancora tracce riconducibili al consumo di droghe, tra cui ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento di dosi di stupefacenti. Quasi identico scenario al termine di due successivi controlli della divisione polizia amministrativa e sociale e della squadra mobile. Da qui la decisione del questore.