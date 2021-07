Firenze – La periferia fiorentina si anima con le serate dedicate al Grillo Canterino, la trasmissione radiofonica che innamorò Firenze, accompagnate dalle canzoni, eseguite dal vivo, di Odoardo Spadaro a cura di La Compagnia delle Seggiole . Il successo delle edizioni delle tre edizioni scorse (2017/2018 e 2019 per un totale di 30 repliche nelle periferie cittadine – il 2020 purtroppo l’Estate Fiorentina non ha avuto luogo per motivi di pandemia) hanno convinto gli organizzatori a proporre la quarta edizione del“GRILLO SWING”.

Attraverso la lettura radiofonica viene testimoniata una fiorentinità che solo “Il Grillo Canterino” può rappresentare con i suoi personaggi che interpretano tutte le “nostre” peculiarità. “Arturo e Graziella”, “Iris e Amneris”, “Polvere i’ cenciaiolo”, “Gnao, i’ duro di S. Frediano”, “La Sora Alvara”, sono personaggi “eterni” che riescono a far sorridere anche le generazioni più giovani che non hanno vissuto “in diretta” il successo travolgente del Grillo Canterino.

Odoardo Spadaro è un artista che non ha bisogno di presentazioni, ma meritevole di essere ricordato per il suo valore artistico e per aver portato Firenze nel mondo. Lo spettacolo è “leggero”, senza scenografie e facilmente adattabile ad ogni luogo o spazio, anche non teatrale. Quindi in linea con le direttive dell’Estate Fiorentina 2021 che vuole privilegiare le piazze della periferia.

Maggiori informazioni, orari e date sul sito dell’Estate Fiorentina.