Firenze – L’elenco dei servizi a disposizione dei cittadini sulla piattaforma di SAS si allunga . Da oggi i permessi ZTL con una sola targa si richiedono e rinnovano soltanto on line. Questa regola non si applica si contrassegni di Autorimessa Privata (scheda 7.1) e Medici ed altro personale sanitario (scheda 3.10).

Come per gli altri servizi, è necessario registrarsi alla piattaforma http://servizionline.serviziallastrada.it inserendo i propri dati anagrafici. Effettuata la registrazione, per richiedere un nuovo rilascio, anche a titolo di rinnovo, si dovrà accedere al menù “Autorizzazione ZTL/ZCS”.

Sulla Home page di www.serviziallastrada.it sono disponibili sia il manuale sia il video tutorial della procedura di registrazione sia quella del rilascio del contrassegno.

La lista completa dei permessi ZTL rilasciabili On-Line è disponibile al link http://www.serviziallastrada.it/images/files/rilascioContrassegniOnline/Modalita_rilascio_contrassegni-Online.pdf