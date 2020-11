Firenze – Domani, davanti a ospedali e strutture sanitarie, prenderanno il via svariati presidi con lo slogan “Pubblico per il pubblico, lavoratori uniti per dare cure e servizi ai cittadini”, promossi da Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl e Uil Pa. Le iniziative, si legge nella nota, “si svolgeranno in segno di solidarietà verso il personale sanitario che sta affrontando in prima linea questa emergenza pandemica, per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni”.

Anche in Toscana si terranno iniziative su tutto il territorio regionale per chiedere garanzie di lavorare in sicurezza, assicurando ai lavoratori dispositivi di protezione individuale, tamponi e sorveglianza sanitaria. I sindacati chiedono anche di procedere con nuove assunzioni per implementare il personale e rafforzare i servizi sanitari, anche attraverso la stabilizzazione dei precari, e di rinnovare i contratti per valorizzare la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ecco tutte le iniziative sul territorio toscano:

FIRENZE: Ospedale San Giovanni di Dio – Torregalli 11-12

PRATO: Ospedale Santo Stefano 11,30-13

LUCCA: Ospedale San Luca di Lucca (9,30) e Ospedale Versilia Lido di Camaiore (11)

MASSA: Ospedale di Massa (NOA) 10-12

PISA: Azienda Ospedaliera a Cisanello 11-13

LIVORNO: Ospedali Riuniti Livorno (10-12) – Ospedale di Cecina (10-12)- Ospedale di Piombino (10-12) – Ospedale di Portoferraio (10-12)

SIENA: Policlinico Le Scotte 10,30-12,30

AREZZO: Ospedale San Donato 10-12

GROSSETO: Ospedale Misericordia 9-11

PISTOIA: Ospedale San Jacopo 13-15,30