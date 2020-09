Pistoia – Tre operatrici di una Rsa di Pescia (Pistoia), accusate di maltrattamenti agli anziani ospiti, sono state poste agli arresti domiciliari, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Le indagini sono state condotte dai carabinieri e coordinate dalla procura di Pistoia e sembrerebbe siano partite dalle dichiarazioni di una ex dipendente raccolte a fine giugno. In particolare sarebbero contestate condotte vessatorie, con minacce, insulti, ingiurie rivolte alle vittime. In qualche occasione, è stato precisato, ci sarebbero state anche episodi di percosse e strattonamenti. A suffragare le accuse anche immagini riprese dalle telecamere installate dagli investigatori nella Rsa.