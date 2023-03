Pontassieve – L’esplosione di un grosso petardo ha provocato la notte scorsa, danni alla porta e al vetro dell’associazione culturale islamica Valdisieve a Pontassieve. I carrabinieri stanno indagando sul raid avvenuto tra venerdì e sabato. Un raid incerto, dal momento che non c’è stata rivendicazione, nè scritta nè con altri mezzi. Dall’associazione fanno sapere di non avere mai ricevuto minacce. Le indagini, affidate ai carabinieri, sono in corso.