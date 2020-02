Firenze – Svetta tra le formazioni ciclistiche della Toscana lo squadrone Team Continental under 23 Casillo Petroli Firenze Hopplà già protagonista in passato. Tra i dirigenti Sandro e Riccardo Pelatti. Direttori sportivi Matteo Provini e Gianni Faresin.

Una vera corazzata. Una squadra sicuramente in grado di competere con le più forti formazioni non solo italiane. Sono 16 i corridori tesserati. Un insieme di atleti con caratteristiche diverse tali da essere competitivi su ogni terreno.

Dispone dei velocisti Marchetti, Ferrari e Cataldo; di un terzetto di scalatori primo fra tutti il lucano Verre, dal quale si attendono grosse prestazioni, tanti passisti utili per il gioco di squadra e molti di loro anche in grado di vincere qualsiasi corsa come il valdarnese Gabriele Benedetti, vera promessa del ciclismo italiano. C’è anche un promettente straniero il danese Fredenk Thomsere.

Vasto ed impegnativo il programma 2020 della squadra con sede a Scandicci, visto che prevede la partecipazione anche ad alcune gare oltre confine. Insomma chi vorrà vincere tra gli under 23 dovrà fare i conti pure con la “Petroli Firenze Hopplà”.

La squadra. Pasquale Abenante, Gabriele Benedetti, Samuele Carpene, Lorenzo Cataldo, Andrea Cervellera, Luca Coati, Edoardo Faresin, Davide Ferrari, Moreno Marchetti, Marco Murgano Alex Raimondi, Laurent Rigolet, Fredenk Thomsere, Alex Tollo, Alessandro Verre, Matteo Zurlo.