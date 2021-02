Firenze – Un pezzo di cornicione si distacca a cade in via dei Servi, da un palazzo situato vicino a piazza Santissima Annunziata, sembrerebbe, secondo le prime notizie, che ci sia anche un passante colpito. Spavento e confusione, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza l’area. Il passante colpito, che è rimasto illeso, è stato colpito da un calcinaccio. Immediati i controlli dei medici del pronto soccorso in via precauzionale, cui sono seguite le dimissioni. L’uomo sarebbe un membro della troupe che sta effettuando le riprese de “L’Amica Geniale”. La strada è rimasta chiusa fino alle 11.30.

Foto: per gentile concessione de La Martinella di Firenze (https://www.lamartinelladifirenze.it/)