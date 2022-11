Pisa – Un ponte verso il futuro. Dove la ricerca si spinge avanti per offrire il contributo allo sviluppo tecnologico in settori chiave della società. Rispetto allo scorso anno, aumenta in maniera sensibile il numero delle allieve e degli allievi PhD che entrano alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa per iniziare un percorso formativo strettamente connesso con la ricerca. Sono infatti 124 le nuove dottorande e i nuovi dottorandi dei dieci corsi PhD che, venerdì 11 novembre, a partire dalle ore 10.00, ricevono il benvenuto alla Scuola Superiore Sant’Anna. La cerimonia prevede gli interventi della rettrice Sabina Nuti e del rappresentante dei docenti coordinatori dei PhD Fabio Iraldo.

Per l’anno accademico 2022-2023 le posizioni attivate sono 124, tutte interamente finanziate con borse di studio. L’incremento dei posti è dovuto in gran parte alle 39 borse di studio nell’ambito dei progetti del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Di queste 39 borse di studio, 20 sono finanziate nell’ambito del Decreto Ministeriale numero 351 del 9 aprile 2022 per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati, a valere sul PNRR, e del Decreto Ministeriale numero 352 del 9 aprile 2022 per la frequenza di percorsi per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, sempre sui fondi del PNRR.

Le altre 19 borse di studio sono finanziate all’interno di altri progetti PNRR nei quali è coinvolta la Scuola Superiore Sant’Anna, così suddivisive:

– 14 borse di dottorato all’interno del progetto “THE – Tuscany Health Ecosystem”;

– 2 borse di dottorato all’interno del progetto “Agritech”;

– 1 borsa di dottorato all’interno del progetto “BRIEF – Biorobotics Research and Innovation Engineering Facilities”;

– 2 borse di dottorato nell’ambito del progetto “SoBigData.it”.

I programmi di dottorato della Scuola Superiore Sant’Anna mirano a collegare la ricerca di base e la ricerca applicata, con una forte attenzione alle richieste di innovazione da parte del mondo industriale e delle istituzioni pubbliche in ambiti chiave come la biorobotica, l’agrobiodiversità, l’economia, il diritto, l’agrobioscienze, le tecnologie digitali emergenti, la medicina traslazionale, l’health science, i diritti umani, l’innovation management. I programmi sono pensati per laureate e laureati provenienti dall’Italia e dall’estero, ammessi dopo un esame selettivo che valorizza il loro background formativo e la loro attitudine alla ricerca scientifica e all’interdisciplinarietà.

La cerimonia del PhD Welcome Day prevede in apertura i saluti istituzionali della rettrice Sabina Nuti, e gli interventi di Fabio Iraldo, rappresentante dei docenti coordinatori dei PhD, di Giuliana Freschi e di Elisabetta Cappa, rappresentanti delle allieve e degli allievi PhD, e di Chiara Magini, responsabile della Unità Organizzativa PhD. Segue la presentazione dei programmi PhD offerti dalla Scuola Superiore Sant’Anna. In conclusione Andrea Mina, prorettore ai rapporti internazionali, illustra il progetto internazionale EELISA di cui la Scuola Superiore Sant’Anna è partner e le sue opportunità di mobilità e di ricerca.

Il PhD Welcome Day è trasmesso in diretta sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna al seguente link: https://youtu.be/hXpGLDzKb9U.