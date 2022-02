Firenze – Il maestro Philippe Jordan torna sul podio dell’Orchestra del Maggio sabato 19 febbraio per un appuntamento sinfonico della stagione concertistica 21/22 del Maggio; accanto al maestro Jordan il soprano Anja Kampe. In apertura del concerto la locandina presenta l’intensa Coriolan, ouverture di Ludwig van Beethoven, seguita dai Fünf Orchesterlieder nach Ansichtskarten op. 4, anche noti come Altenberg Lieder di Alban Berg, mentre in conclusione sarà eseguita la Sinfonia n. 7 in mi maggiore che Anton Bruckner concepì tra il 1881 e 1883. Questa sinfonia, già essa stessa di impronta wagneriana, nel secondo movimento porta un esplicito omaggio da parte di Bruckner a Richard Wagner, musicista che egli amava più di ogni altro.

Philippe Jordan torna dunque nel volgere di breve tempo al Maggio, dopo il concerto sinfonico dell’aprile del 2021, ancora disponibile sulla piattaforma ItsArt: in quell’occasione furono eseguite le musiche di Richard Wagner e Franz Schubert. Il concerto di aprile segnò inoltre il debutto del maestro Jordan sulle scene del teatro fiorentino. Philippe Jordan ha all’attivo una carriera che lo ha portato in tutti i più importanti teatri d’opera e festival e sul podio delle più prestigiose orchestre. Considerato come uno dei più noti e importanti direttori dei nostri tempi, dal settembre 2020 è stato nominato Direttore della Wiener Staatsoper.

Ha iniziato la sua carriera a 20 anni come Direttore musicale al Teatro di Ulm; nel 1998 è diventato assistente di Daniel Barenboim alla Staatsoper di Berlino (teatro nel quale è stato anche Principale direttore ospite), e dal 2001 al 2004 è stato Direttore principale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Graz. Ha debuttato al Metropolitan Opera di New York, alla Royal Opera House Covent Garden di Londra, al Teatro alla Scala, alla Bayerische Staatsoper, alla Wiener Staatsoper, al Festspielhaus di Baden-Baden e ai festival di Aix-en-Provence, Glyndebourne e Salisburgo. Dal 2006 al 2010 è tornato all’Opera di Stato di Berlino come direttore ospite principale. Nell’estate 2012 ha diretto per la prima volta al Festival di Bayreuth con Parsifal e nel 2017 vi ha diretto una nuova produzione di Die Meistersinger von Nürnberg, ripresa anche negli anni seguenti.

In campo sinfonico Philippe Jordan ha diretto le orchestre più famose del mondo, tra cui i Berliner e i Wiener Philharmoniker, la Münchner Philharmoniker, la Wiener Symphoniker, la London Symphony Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la Tonhalle Orchestre di Zurigo e la Chamber Orchestra of Europe.

Anja Kampe, una fra le voci della sua generazione più acclamate a livello internazionale, si mette in luce nel 2003 con la sua esibizione di Sieglinde in Die Walküre alla Washington National Opera. Ha continuato a recitare in questo ruolo come artista ospite all’Opera di Los Angeles, all’Opera di San Francisco, all’Opera di Stato Bavarese, all’Opera di Stato di Berlino, al Liceu di Barcellona, al Théâtre des Champs-Elysées, ai Wagner Days di Budapest, ai Proms di Londra e al il Festival di Bayreuth. La sua interpretazione di Senta in Der fliegende Holländer ha ricevuto anche riconoscimenti internazionali. È presente stabilmente nei cartelloni dei più importanti teatri al mondo come la Bayerische Staatsoper, il Théâtre Royal de la Monnaie, il New National Theatre di Tokyo, l’Opera di Stato di Amburgo, il Covent Garden, il Teatro Real e il Teatro alla Scala. Nel 2014 ha cantato Leonore per la prima stagione al Teatro alla Scala. Altri suoi ruoli includono Arianna in Ariadne auf Naxos Isotta in Tristan und Isolde, Jenůfa e Katerina Ismailowa in Lady Macbeth del Distretto di Mcensk.