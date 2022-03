Firenze – Giovedì 31 Marzo, presso la sede de Il Giardino dei Ciliegi, in via dell’Agnolo 5, Firenze, a partire dalle ore 17.30, si terrà la presentazione del nuovo volume di “Testimonianze” dedicato al Pianeta Donna, un titolo proposto non per marcare una linea di demarcazione e di separazione, bensì per dare risalto a quella parte del pianeta (o «altra metà del cielo») troppo spesso non adeguatamente considerata o messa in ombra.

I saluti di Clotilde Barbarulli apriranno l’evento; seguiranno gli interventi di Luciana Floris, Anna Meli e Severino Saccardi, coordinati da Marialuisa Bianchi.