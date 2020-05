Firenze – L’emendamento che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a molti comuni toscani, è stato presentato dalla consigliera regionale Elisabetta Meucci, Italia Viva, e riguarda la proroga dei piani urbanistici dei Comuni. “Una norma importante che va incontro alle esigenze rappresentate sia dai Comuni che da tutti coloro che operano in questo settore duramente colpito da un lockdown cosi prolungato”, sottolinea Meucci. L’emendamento, approvato a maggioranza dall’Aula, consente la proroga dei termini di efficacia dei piani operativi e dei regolamenti urbanistici in scadenza e dei termini dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica già in corso al momento della data di entrata in vigore della legge.

Senza contare inoltre che, quando un piano scade e si entra in salvaguardia – continua Meucci – si incorre nel blocco dell’attività di edilizia e urbanistica di un Comune. Ecco perché la scadenza che sarebbe intervenuta adesso, in un momento in cui i Comuni sono stati impossibilitati nel procedere con gli strumenti dei piani urbanistici, sarebbe stata dannosa. Avrebbero infatti dovuto fronteggiare da subito il blocco di ogni attività, al pari dei professionisti e di tutti gli operatori del settore. La mia proroga ulteriore, di altri sei mesi, rispetto alla proposta di legge originaria, porterà al 30 giugno 2021 la possibilità per i Comuni di portare a termine la pianificazione e per i professionisti la possibilità di portare avanti i propri progetti”.



“Su procedimenti molto complessi – spiega Meucci – come nel caso dell’elaborazione di un piano strutturale o operativo di una città, l’emergenza sanitaria ha avuto un impatto che va ben oltre un’interruzione tecnica al termine della quale tutto può ricominciare come prima. Ancor più che in altri settori, in questo l’emergenza ha determinato la necessità di cambiamenti anche importanti rispetto al percorso precedente. Per fare un esempio dovranno essere definite nuove modalità di partecipazione che tengano conto delle prescrizioni in tema di sicurezza sanitaria.