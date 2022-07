Firenze – Dopo la sentenza del Tar Toscana del 2021 che ha disposto, nell’ambito del ‘Piano Casa 87’ Guarlone sud risalente agli anni ‘90, il trasferimento gratuito al Comune da parte dei privati di una superficie individuata per 655 mq, con la delibera presentata oggi dall’assessore all’Urbanistica Cecilia Del Re è stata approvata la terza integrazione alla Convenzione urbanistica del 1994. Con questo atto, si dà il via libera alla proposta transattiva presentata dai proprietari, che si impegnano a cedere al Comune un’area di analoga dimensione situata nello stesso luogo, anche se diversamente orientata, rinunciando al tempo stesso al contenzioso in appello e andando quindi a completare l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla Convenzione del 1994.

Foto: l’assessore all’urbanistica Cecilia del Re