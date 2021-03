Firenze – Prende il via domani, 1 aprile, il percorso partecipativo per arrivare alla definizione del nuovo Piano operativo e del Piano del verde della Città di Firenze. L’appuntamento con il primo degli oltre 30 eventi in programma è per le ore 18.30 in diretta streaming sui canali Facebook di Firenze Prossima e del Comune di Firenze. A partire da quel momento sarà attivata anche la mappa interattiva per raccogliere le proposte georeferenziate dei cittadini.

La mappa interattiva è uno strumento di partecipazione sempre aperto, sul quale sarà possibile in qualsiasi momento inserire contributi, sia online che offline. Online direttamente sul sito di progetto di Firenze Prossima e Firenze Respira, dove si trova anche una guida alla compilazione; offline presso i Point Lab (le postazioni mobili nelle piazze dei quartieri) dove facilitatori professionisti illustreranno il funzionamento e aiuteranno i cittadini nell’inserimento delle istanze. Inoltre, presso gli Urp nelle sedi dei Quartieri personale appositamente formato illustrerà ai cittadini come compilare le cartoline per l’inserimento delle segnalazioni puntuali sul territorio, secondo le categorie indicate: interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, interventi su casa e servizi per residenti, interventi sullo spazio pubblico, sulla mobilità e la sosta, sul verde urbano e su territorio, patrimonio e paesaggio.

Nel corso dell’evento di lancio, in diretta streaming sulle pagine www.facebook.com/firenzeprossima e www.facebook.com/cittadifirenzeufficiale, saranno illustrate le occasioni e gli strumenti della partecipazione e le modalità di utilizzo della mappa interattiva. Il calendario degli oltre 30 appuntamenti è consultabile alla pagina https://firenzeprossima.it/events-directory/