Firenze – Piazza dei Mozzi, dal 24 agosto al 22 settembre sono previsti lavori in piazza dei Mozzi, via dei Bardi e via di San Niccolò per la realizzazione di un’isola ecologica interrata per la raccolta dei rifiuti. Durante questo periodo saranno prese alcune misure di circolazione stradale. In piazza dei Mozzi ci sarà un restringimento di carreggiata e in via dei Bardi e via di San Niccolò saranno istituiti divieti di sosta e attraversamenti pedonali provvisori nell’area del cantiere.