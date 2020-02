Firenze – Abbattuti altri sette pini questa mattina, gli ultimi di quelli previsti nel ruolino di marcia del Comune in piazza della Vittoria. “Il Comune fa tabula rasa degli alberi – si legge in un post dei cittadini – eccetto 13 per ora. Adesso piazza sconfitta, ma non per noi che ci siamo opposti gandhianamente i questi mesi/anni”. Una sconfitta per chi non ha ascoltato le voci del popolo, dicono dalla piazza.