Firenze – Piazza della Vittoria, la resistenza è finita. Stamattina verso le sette le forze di polizia arrivano in piazza, hanno un confronto acceso con la vicepresidente dell’Associazione Piazza della Vittoria che sta presidiando sola il cantiere e che ha un malore. Interviene il 118 che la conduce all’ospedale. E via con le seghe elettriche, i pini cadono come birilli. Finisce così una vicenda che aveva visto una forte partecipazione da parte dei cittadini, degli studenti del Dante, che aveva coinvolto anche Fridays For Future, e i gruppi di viale Corsica. Una mobilitazione che aveva subito persino atti vandalici, la notte scorsa, da parte di ignoti, a prodromo dell’intervento delle forze dell’ordine che si è tenuto stamane.

Foto: Luca Grillandini