Firenze – Riaperta ai pedoni oggi, venerdì 23 giugno, piazza San Marco, uno dei “centri” della città, che presto, come ricorda il sindaco Dario Nardella intervenuto con i rappresentanti delle associazioni commerciali cittadine, “sarà sede di un nuovo snodo della linea della tramvia”, la famosa Variante al Centro Storico, ovvero VAS. “Davvero un bel lavoro per Firenze, per la sua bellezza, per la sua vivibilità”.