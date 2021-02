Firenze – Il Comitato per la salvaguardia della collina di Piazzale Michelangelo lancia l’allarme circa l’inserimento nell’elenco dei beni alienabili, fra altre varie proposte, “dell’ex Dancing Verde Luna, attuale FLO’, con annessa una porzione di terreno per un ettaro di verde, all’interno del quale sono presenti tutti i locali di servizio dell’ex Campeggio Michelangelo”. L’inserimento di questa parte di collina nei beni comunali alienabili è previsto nel Consiglio Comunale di martedì 23 febbraio 2021, indetto per l’approvazione del Bilancio 2021. “Tale notizia ci ha lasciati decisamente esterrefatti” dicono dal comitato.

La reazione può essere una sola: “Azzerare la proposta di alienazione di questo ettaro di territorio pubblico”. In realtà, più che di alienazione si tratterebbe di un rinnovo della concessione di valorizzaizone, che può giungere fino a 99 anni.

La sola proposta ferisce: “E’ inammissibile che una parte della collina di proprietà pubblica, di rara bellezza e con un affaccio strepitoso su Firenze, possa essere “alienata” come se fosse un bene improduttivo”.

“Nella lista di alienazione dei beni di proprietà pubblica ci sono tanti edifici, anche di importanza storica; si può accettare l’alienazione di questi beni, ma non quella di una collina famosa in tutto il mondo e patrimonio di tutti gli abitanti del pianeta – dicono i cittadini – una porzione di collina dove le norme edilizie sono strettissime per gli abitanti, codesta Amministrazione la tratta come l’ultimo dei suoi beni. Si ricorda che i beni pubblici sono beni di tutti i cittadini e l’Amministrazione che li governa è tenuta al rispetto delle norme europee (convenzione di Aarhus, 1998, che non ammette deroghe), dello Stato Italiano ( L. 108/2001) e della Regione Toscana (LR 46/2013) le quali prevedono la consultazione dei cittadini specialmente nei casi di valenze rilevanti del bene. Agire al di sopra dei cittadini e senza tener conto alcuno del pensiero della comunità è un sopruso contro le norme dell’Unione Europea, di quelle nazionali e regionali”.

Il comitato ricorda un principio: “la politica è chiamata a gestire il territorio per conto dei cittadini ed a questi è tenuta a renderne conto”.

Inoltre, “gli accordi discussi con le varie amministrazioni che si sono susseguite negli ultimi 17 anni prevedono la realizzazione di un parco pubblico dedicato al poeta Mario Luzi, di cui è contemplata la realizzazione alla scadenza del contratto di affitto prevista per il prossimo mese di ottobre. Alienare questo territorio significa anche recare offesa alla memoria di uno dei maggiori esponenti della recente cultura fiorentina, al cui nome avevamo richiesto l’intestazione”.

Infatti, da quando l’area non è più utilizzata come campeggio, ricordano dal comitato, è stata lasciata in totale abbandono, senza controlli.

In sintesi, la nota del Comitato si rivolge alla città e ai suoi cittadini oltre al consiglio comunale, alle istituzioni, ai media:”Chiediamo di riflettere su quanto si sta attuando per trasformare un bene comune universale in mera proprietà privata, perpetrando un vero e proprio furto ai danni della intera Comunità”.

L’appello del comitato di cittadini è stato raccolto con un ordine del giorno dai consiglieri di Sinistra Progetto in Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi.