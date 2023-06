Campi Bisenzio – Un operaio in ospedale e diversi contusi. E ora, polizia in assetto antisommossa. E’ questa, la situazione in via Gattinella, a Campi Bisenzio, al presidio picchetto degli operai di Mondo Convenenienza, organizzati da SiCobas, che hanno bloccato da 8 giorni la fabbrica, per protesta contro le condizioni di lavoro in cui versano i dipendenti. L’episodio è avvenuto attorno alle 8,15. Secondo quanto riportato dai SiCobas, un furgone con a bordo un dipendete qualificato dell cooperativa d’appalto che lavora per Mondo Convenenienza, è uscito sfondando un muro di recinzione e scontrandosi con i lavoratori che hann cercato di fermarlo. L’episodio avvine dopo che ieri, martedì 6 giugno, sembrava finalmente che le parti fossero giunte all’apertura di un tavolo, fissato in prefettura. Trattativa saltata, proteste riprese. Le proteste sono state innescate dalle condizioni di lavoro lamentate dagli operai: lavoro senza rispetto delle condizioni di sicurezza, 300 ore circa mensili di lavoro, paghe da fame. “Tematiche su cui abbiamo chesto disponibilità all’azienda per una trattativa, ma l’azineda non dà nessuna disponibilità”, dicono i sindacalisti.

Foto: fotogramma del video diffuso da SiCobas presenti al picchetto