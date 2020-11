Firenze – I Chini hanno rappresentato e rappresentano per Borgo uno spaccato d’arte, una storia lunga un secolo che ha lasciato le proprie impronte a giro per il mondo, dall’America a Bankok, senza dimenticare le bellissime decorazioni in stile liberty delle terme di Montecatini a firma proprio della fornace di san lorenzo.

Una lunga tradizione artistica che vede in Galileo Chini il suo principale esponente. A Borgo San Lorenzo per scoprire uno dei simboli del comune mugellano, un luogo dove il passato illustre incontra il presente in costante evoluzione, dove ceramiche, dipinti, testi, performance e colpi di genio vengono custoditi all’interno di un’altra opera d’arte: Villa Pecori Giraldi.

Una lunga tradizione artistica che vede in Galileo Chini il suo principale esponente. Ma chi era Galileo Chini? Ma Galileo Chini non può essere riassunto soltanto con la ceramica, il poliedrico artista fiorentino e borghigiano si è cimentato in varie arti ed è proprio il suo eclettismo che il Chini museo vuol rendere omaggio.

Video di Florence Tv