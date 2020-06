Siena – Gravissimo incidente ad Alex Zanardi che guidava “Obiettivo tricolore” la grande staffetta protagonisti 52 paralimpici che in handbike, bicicletta o carrozzina si passeranno il testimone. Zanardi nella sua carrozzina olimpica si scontrato con un mezzo pesante nel comune di Pienza (Siena). Le sue condizioni sembrano molto gravi. E’ in corso un intervento di neurochirurgia per provare a ridurre le conseguenze gravissime dell’impatto.

“Stiamo seguendo con attenzione ed il fiato sospeso la situazione di Alex Zanardi. In questo momento so che viene seguito con grande attenzione dai professionisti dell’Aou senese, anche se la situazione sembra molto grave. Siamo vicini a lui e alla famiglia e speriamo con tutto il cuore che ce la possa fare”. Così l’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, commentando la notizia del terribile incidente che ha coinvolto oggi pomeriggio Alex Zanardi