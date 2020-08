Pistoia – Parapiglia oggi alla stazione di Borgo a Buggiano, Pistoia, dove 4 ragazzi, di cui uno non identificato e un minorenne, hanno preso a spintoni e lanciato pietre contro un capotreno che aveva intimato loro di mettere le mascherine a bordo del treno. I ragazzi, due di origine marocchina e un italiano quelli identificati, sono poi fuggiti lungo i binari. I tre giovani, fra i 17 e 21 anni,sono stati denunciati dalla polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I quattro, prima dell’episodio, avevano derubato un passeggero 43enne di una collanina, che è stata ritrovata abbandonata nei pressi del luogo del furto. Il capotreno nel corso del viaggio, si è accorto che tre ragazzi erano risaliti sul convoglio e ha avvisato la polizia. Gli agenti hanno fermato i tre, che sono stati denunciati anche per furto con strappo. Il minorenne è stato riaffidato ai genitori. Uno di loro portava nascosto addosso 1,49 grammi di cocaina, che gli è valsa la sanzione.