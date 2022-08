Firenze – Viale Redi, il giorno dopo. Mentre volano le polemiche per “l’attacco” notturno ai primi sei pini del progetto che ne vede l’abbattimento di 52 a fronte di 106 rimpianti di ginkgo biloba, arrivano le precisazioni dell’amministrazione comunale, che in una nota precisa:

“L’abbattimento dei pini in viale Redi risponde a un progetto di riqualificazione complessiva della strada, direttrice fondamentale del traffico cittadino. Si tratta di lavori che daranno soluzione ad alcune criticità segnalate molte volte dai cittadini sia a livello di pavimentazione, e quindi di sicurezza stradale, che di smaltimento delle acque meteoriche dato che le fogne sono molto ammalorate e non più in grado di funzionare bene. Sempre a fini di sicurezza stradale, il progetto prevede l’allargamento dell’aiuola centrale che sarà realizzata ex novo anche nei tratti dove oggi non è presente, ovvero in corrispondenza dei varchi tra le due direttrici di marcia attualmente chiusi da new jersey, senza comunque diminuzione di carreggiata. Giova ricordare che la strada è tra le più incidentate: nel 2021 sono stati 34 i sinistri, con viale Redi al nono posto nella classifica delle strade con più incidenti, e nei primi cinque mesi del 2022 sono stati già 19 gli incidenti”.

“Gli alberi attuali, classificati in Classe C e quindi a rischio moderato di cedimento, creano problemi all’asfalto con le radici che arrivano anche a metà carreggiata e saranno sostituiti e raddoppiati: al posto dei pini saranno messe a dimora 106 piante di ginkgo biloba, che meglio si adatta al contesto urbano e ai cambiamenti climatici, insieme ad altre piante a fiore e piante arbustive. L’investimento complessivo è poco meno di un milione di euro”.

Da parte di Italia Nostra e di molti cittadini, si contesta invece la stessa relazione tecnica su cui si fonda l’asserita necessità di abbattere i pini, in particolare per quanto riguarda lo stato del mantello stradale, ad ora non sollevato o fratturato, e delle caditoie, lo stato delle quali sarebbe indipendente dalle radici dei sempreverdi.