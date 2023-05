“Facciamocene una ragione. E smettiamola di lamentarsi”. E’ questa la sintesi, secondo De Blasi, delle parole dell’assessore Giorgio, “dinanzi ad alcune nostre semplici domande circa quello che il Comune spaccia come progetto di riqualificazione del Viale Redi”, spiega il consigliere del MoVimento 5 Stelle.

“Volevamo innanzitutto sapere se l’Amministrazione, oltre a sostituire alberi classificati in classe di rischio non urgente, intendesse procedere al rifacimento dei sistemi interrati di scarico delle acque. L’assessore, quasi stupito che non fossimo già a conoscenza della risposta, ci ha detto che la riqualificazione del viale sarà completa e prevederà la sostituzione di 56 tra caditoie e pozzetti”.

“Siamo lieti che la sostituzione degli alberi comporti anche un intervento sui sistemi fognari ma ci permettiamo di sottolineare quanto segue” prosegue De Blasi.

“Se le scelte non si condividono con la cittadinanza ma si impongono, come in questo caso, non dobbiamo sorprenderci se poi i residenti si mobilitano e manifestano”.

“Abbiamo evidenziato quanto questo progetto andrà ad aumentare l’isola di calore e causerà un peggioramento dell’inquinamento atmosferico dell’aria nel Viale”.

“Ebbene, venerdì scorso in zona Statuto abbiamo toccato con mano quanto le isole di calore siano pericolose. Un’enorme massa di aria fredda attratta in una zona privata del verde ha scaricato una quantità di acqua e grandine senza precedenti. Sottopassi allagati, tappeti di grandine e traffico in tilt”.

“I comitati e le associazioni chiedono semplicemente di evitare il ripetersi di questo evento calamitoso e di poter esprimere liberamente le proprie idee. Ma non su questo tema, l’Assessore è stato molto chiaro” precisa De Blasi.

“Se poi, a ciò, aggiungiamo il considerevole numero di nuove piante messe a dimora nel Parco delle Cascine che non sono sopravvissute dopo neanche un anno dalla loro piantumazione, beh, in questo senso abbiamo poca fiducia che le strategie di questa Amministrazione possano traguardare la soluzione del problema”.

“Le sostituzioni delle alberature è una procedura che deve avvenire per fasi, non in maniera massiva: questo è ciò che gli esperti hanno da sempre indicato, non sono chiacchiere inventate dai cittadini, come invece sembra pensare il nostro Assessore all’ambiente”.

Conclude De Blasi: “Non resta quindi che stare zitti e buoni. E sperare – anche questa volta – che vada tutto bene”.