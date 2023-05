Firenze – Sulla questione dei pini di viale Redi, che in realtà sottendono una querelle di lunga data tra Italia Nostra e la gestione del verde del Comune di Firenze, e, più in generale, il concetto stesso di verde urbano, riceviamo una nota dell’associazione ambientalista che vuole essere di chiarezza soprattutto in merito alle questioni tecniche a cui l’amministrazione, pur posta a conoscenza, non ha ad ora risposta. Riceviamo e pubblichiamo:

“Se l’amministrazione comunale vorrà continuare ad abbattere tutti Pini rimanenti lungo Viale Redi, oggi chiunque può farsi un’idea di cosa sarà questo viale nei prossimi anni dal semplice confronto tra le aiuole spartitraffico, quella di recente rifacimento che accoglie un filare di 15 Ginkgo biloba, e le rimanenti a Pinus pinea. Si può a vista cogliere la drastica riduzione della proiezione delle chiome al suolo e quindi il grado di ombreggiamento, apprezzabile durante i mesi estivi. Contro il fenomeno delle isole di calore in città, va considerato come la copertura arborea lungo le strade sia in grado di abbassare le temperature da 2-3 a 9-10°C. È oltre il 40% della copertura arborea al suolo che si incomincia ad apprezzare l’abbassamento non lineare delle temperature diurne. Il raffreddamento (in valore assoluto) dovuto alla presenza di alberi è maggiore del riscaldamento dovuto alla loro assenza. Nel viale, con i Pini e Platani laterali, si raggiunge questa percentuale di copertura. Con il taglio dei Pini si priva la cittadinanza di un beneficio che forse si potrà riottenere tra 20-30 anni (l’accrescimento del

Ginkgo è particolarmente lento)”.

“Né si può compensare la perdita dei servizi ecosistemici con il raddoppio dei Ginkgo. Nel 2010 a causa della neve molti Pini furono abbattuti, ma non

ripiantati. L’attuale sagomatura di alcuni Pini di Viale Redi è dovuta al tipo di gestione arborea degli ultimi decenni e non deve trarre in inganno in termini di stabilità. Il sollevamento dell’asfalto – fenomeno oggi inesistente percorrendo tutto il viale – coinvolgeva solo il 14% dei Pini e una correlazione statistica tra incidenti e radici emergenti non sembra essere documentata. Con l’annunciato arrivo per il verde urbano di 18 milioni di euro non si può non prevedere, in una città come Firenze, l’impiego di tecniche innovative in grado di salvaguardare Pini, manto stradale e sotto servizi. Lo hanno fatto a Riccione e a Trieste. Di più, l’allargamento dell’aiuola di mezzeria non necessariamente comporta l’abbattimento dei Pini, né altrettanto dicasi per il rifacimento delle caditoie. Esperienze

empiriche dimostrano che l’apparato radicale del Ginkgo provoca il sollevamento del manto stradale. Così anche i Ginkgo dovranno essere abbattuti, molto prima che possano estrinsecare tutti i loro benefici, compresi quelli estetici così tanto decantati dal progetto. Il Ginkgo è una bellissima pianta, dai bellissimi colori autunnali, solo che è stata messa a dimora nel posto sbagliato. Le foglie coriacee del Ginkgo durante l’inverno possono formare un tappeto sdrucciolevole soprattutto dopo le piogge”.

“L’eliminazione della siepe di Pitosforo riduce l’indice di area fogliare della vegetazione dell’aiuola spartitraffico e mette a rischio le auto che percorrono nei due sensi il viale durante le ore notturne, a causa dell’incrocio della luce dei fari. Il filare di Pini e Platani lungo il viale rappresenta un corridoio ecologico urbano

importante. La sostituzione dei Pini non garantirà la continuità di questa funzione, a danno dell’avifauna”.

Italia Nostra