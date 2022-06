Fiesole /Firenze – Rock classico anche in versione sinfonica e da camera in questo inizio estate. Si comincia stasera al Teatro Romano di Fiesole con il capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, “Atom Heart Mother” eseguito dai Pink Floyd Legend nell’ambito della 75esima edizione dell’Estate Fiesolana.

Nella prima parte i Pink Floyd Legend suoneranno (nella loro classica formazione) alcuni tra i più grandi successi del gruppo britannico. A seguire l’esecuzione integrale della celebre suite, insieme a un ensemble di cento elementi composto dal Legend Choir, dagli Ottoni d’Autore e dal Quartetto Sharareh (quartetto d’archi tutto al femminile), diretti dal Maestro Giovanni Cernicchiaro. Inizio ore 21,15.

Domani 30 giugno, l’Orchestra da Camera Fiorentina mette da parte per una sera il repertorio colto per abbracciare le musiche di una delle rock band più amate di sempre, i Queen: “Bohemian Fantasy” è il concerto tributo al leggendario gruppo, in programma (ore 21) sulla Terrazza Belvedere del Giardino di Villa Bardini, a Firenze.

Venerdì 1 luglio al Teatro Romano di Fiesole Paolo Fresu interpreta David Bowie in compagnia di un cast stellare con Petra Magoni, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli, Christian Meyer. Fresu e soci hanno messo le mani su una trentina di pezzi, tra i quali Life on Mars, This Is Not America, Warszawa, When I Live My Dreams. Ogni membro della band ha dato il proprio contributo negli arrangiamenti, conferendo maggiore varietà e dinamicità al progetto. Petra Magoni, in quanto vocalist, gode della maggiore libertà, ma il concerto punta comunque sul gioco di squadra. Tornando alle parole di Fresu: “Bowie è un autore immortale che è sempre stato vicino al jazz. Noi cercheremo di avere il massimo rispetto per la sua arte ma anche di essere propositivi, gettando uno sguardo nuovo su queste canzoni

Foto: Heroes @Roberto Cifarelli