Firenze – Pinocchio sugli Sci, si riparte. La 40esima edizione del Pinocchio sugli Sci si svilupperà in nove tappe. Prenderà il via il 15 e 16 gennaio prossimi a Courmayeur, in Valle d’Aosta, per concludersi tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, neve permettendo, sulle piste dell’Abetone in provincia di Pistoia.

Era il 1981 quando per celebrare il centenario della pubblicazione de “Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, avvenuta nel 1881, in tutto il mondo si organizzarono manifestazioni ed iniziative di ogni genere. Tra le tante, però, ce ne fu una di carattere sportivo, il Pinocchio sugli Sci, una gara di slalom e slalom gigante riservata ai bambini di età compresa fra 7 e 14 anni, che si è affermata a livello non solo nazionale ma anche internazionale.

La gara, ideata e realizzata dallo Sci club Pinocchio di Pescia in collaborazione con la Fondazione nazionale Carlo Collodi, gli enti turistici ed istituzionali del territorio, si è caratterizzata come una delle occasioni più originali per il lancio di futuri campioni e campionesse. Solo a titolo di esempio, dal Pinocchio sugli Sci sono passate anche Sofia Goggia e Federica Brignone, oggi sciatrici di livello mondiale.

L’ormai prossima 40esima edizione del Pinocchio sugli Sci, nel ricordo della primissima competizione di quattro decenni or sono, è stata presentata nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati dal presidente regionale Eugenio Giani e dall’Assessore al turismo Leonardo Marras.

All’incontro con la stampa hanno partecipato il presidente dello Sci club Pinocchio Franco Giachini, il delegato toscano della Federazione degli sport invernali Francesco Contorni, l’amministratrice delegata della Fondazione Dynamo Camp Serena Porcari, il presidente della Fondazione Pinocchio di Collodi Pierfrancesco Benacchi, l’amministratrice delegata di Zentiva Italia Cinzia Falasco Volpin e il sindaco dell’Abetone Marcello Danti.

“Il Pinocchio è ormai parte integrante della tradizione sportiva italiana e rappresenta un’occasione di crescita per tanti piccoli sciatori. La Toscana deve essere fiera che questa importante manifestazione, che ormai si svolge in tutte le maggiori stazioni sciistiche italiane, sia stata ideata nel nostro territorio, sulle nostre montagne, ormai quattro decenni fa. E’ un evento che, nel tempo, ha lanciato molti atleti che in diversi casi sono diventati dei grandi campioni e che si è affermato come unico nel suo genere a livello mondiale”. Cos il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, nel presentare il Pinocchio sugli Sci, la rassegna giovanile di sci alpino.