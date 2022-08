Firenze – Pioggia in arrivo anche in Toscana, con temperature più accettabili, l’aria più fresca che dal Nord Europa giunge sul Mediterraneo, porterà non solo instabilità con rovesci e temporali, bensì, almeno domenica, insieme ai temporale colpi di vento e grandinate occazionali. Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha attivato nella mattinata di sabato lo stato di vigilanza, con codice giallo per le prime ore della mattinata di domenica.

Già nel pomeriggio di oggi, sabato 6 agosto, sono previste possibili perturbazioni su Lunigiana e Garfagnana. Domenica sono attesi locali rovesci la mattina sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino e al confine con la Liguria e al pomeriggio fenomeni sparsi più frequenti nelle zone interne ma con la possibilità che pioggia e rovesci si estendano alla fascia costiera.