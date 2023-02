Firenze – “Opposizione, istruzioni per l’uso” è il pamphlet scritto da Pippo Civati subito dopo il risultato delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 e pubblicato da People, di cui è fondatore e editore.

“In un tessuto democratico fragile, frammentato e sotto minaccia, Civati ci invita a riflettere su ciò che è successo negli ultimi dieci anni e a concentrarci sulle questioni più urgenti, a partire da quella climatica, per ricostruire insieme non solo la Sinistra, ma un nuovo modello di vita e di pensiero, una visione dalla parte degli ultimi – si legge nella nota di presentazione dell’evento – L’invito è rivolto a chiunque, gruppi politici e singoli cittadini, voglia attrezzarsi, in primis culturalmente, per fare un’opposizione vera, organizzata e coesa alla destra-destra che ha in mano le sorti del Paese e di ciascuno di noi”.