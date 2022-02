Pisa – La Giunta comunale di Pisa ha approvato lo schema di convenzione con Autolinee toscane spa per le agevolazioni tariffarie sulle corse da e per il Litorale. Per andare a Pisa capoluogo da Marina, Tirrenia e Calambrone, e viceversa, il costo del biglietto sarà unico con il costo di 2,00 euro a corsa, anziché 2,60 euro, mentre l’abbonamento mensile ISEE avrà un costo di 30,00 euro, invece di 38,50 euro. Il Comune, infatti, facendosi carico della compensazione del costo ha previsto un contributo di € 0,60 a biglietto e di 8,50 euro per gli abbonamenti. Per questo ha stabilito stanziato un contributo annuo di 80mila euro.

Scompaiono, dunque, le tre diverse tipologie di tariffe che erano in vigore (2 euro da Marina, 2,30 euro da Tirrenia e 2,80 euro da Calambrone), sostituite

da un’unica tariffa “Litorale” per il biglietto ordinario.

“Non possiamo che essere soddisfatti del risultato raggiunto – dice l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli – confermando che mettendoci attorno a un tavolo i problemi quando sono ragionevolmente fondati si risolvono ed era estremamente ragionevole, ammesso anche da Autolinee Toscane, che i cittadini del Litorale non potevano pagare di più di quello che pagavano prima con la precedente gestione del servizio. Anzi, ora siamo riusciti a definire un ulteriore vantaggio perché la tariffazione sarà unica per tutto il litorale, da Marina a Calambrone”.