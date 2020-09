Firenze – In una città colpita duramente dall’epidemia e dall’isolamento, appare all’improvviso una donna bellissima e affascinante che nessuno conosce. Chi è la misteriosa figura femminile? Quale può essere la sua storia? Quale il suo segreto? Il Coronavirus irrompe nella narrativa con il nuovo libro di Fabrizio Guarducci intitolato “Una sconosciuta” (Lorenzo de’ Medici Press, 10 euro) che viene presentato domani venerdì 4 settembre alle Officine Garibaldi di Pisa (ore 19), nell’ambito degli eventi promossi dallo spazio culturale cittadino, alla presenza dell’autore e di Fabrizio Bagatti direttore della casa editrice.

Guarducci, scrittore, produttore e regista, in una avvincente e sensibilissima dimensione allegorica, indaga i risvolti emotivi più profondi di una città che lentamente, ma in maniera inesorabile, torna alla vita mentre i suoi abitanti riprendono a incontrarsi e a dialogare. “Quello che abbiamo vissuto durante i mesi del lockdown – afferma l’autore – è stato per me fonte di grande ispirazione. Ho voluto raccontare una fiaba contemporanea che ci parla dei nostri giorni, di ciò che siamo e di ciò che diventeremo con l’affievolirsi dell’epidemia che ha colpito drammaticamente il mondo intero”. Il libro, corredato da quattro fotografie di Matteo Mascotto, diventerà presto un film sotto la regia dello stesso Guarducci. Nella città di Chianciano infatti si sono da poco concluse le riprese girate e presto si passerà alla fase di montaggio della pellicola. La presentazione è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@officinegaribaldi.it o telefonando allo 050/8068970.