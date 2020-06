Firenze – Da domani, martedì 16 giugno (e fino al 31 agosto) la piscina Costoli apre al pubblico per la balneazione estiva con questi orari: lunedì 14-18, martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 10-18, sabato-domenica 10-19.

L’accesso alla piscina, a causa dell’emergenza Covid-19, è contingentato e avviene esclusivamente tramite prenotazione al link che è attivo da oggi: https://shop.entrafacile.it/comunefirenze/costoli

Le casse chiudono un’ora prima. È obbligatorio esibire un documento d’identità all’ingresso dell’impianto. In vasca è obbligatorio l’uso della cuffia.

Gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento d’uso e alle speciali misure di prevenzione anti-Covid pubblicate alla pagina https://www.comune.fi.it/pagina/sport

Per questa stagione la vasca tuffi potrà essere utilizzata esclusivamente per il nuoto.

“Un altro importante passo verso la normalità – ha sottolineato l’assessre allo sort Cosimo Guccione – la ripertura alla balneazione era un provvedimento molto atteso, i cittadini erano impazienti di tornare in piscina. La gestione degli impianti richiede grande manutenzione e quest’anno una particolare attenzione vista la situazione. Riavviare la Costoli ha visto uno sforzo importante da parte del personale comunale. L’ambiente della piscina è stata reso sicuro e così torna ad essere disponibile un luogo di sport e di socializzazione”.

E’ possibile richiedere informazioni all’indirizzo mail: piscinacostoli@comune.fi.it o telefonando al numero 055 6236027