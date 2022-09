Firenze – Una giunta convocata in via straordinaria dal sindaco di Firenze ha permesso di approvare un contributo di 366 mila euro per i gestori delle 6 piscine comunali della città che si trovano in una situazione di vera emergenza a causa del caro bollette.

La crisi – ha detto il sindaco – avrebbe comportato la chiusura quasi totale degli impianti nel giro di pochi giorni. L’allarme è arrivato proprio dai gestori in questi giorni. Le cinque società sportive che gestiscono gli impianti fiorentini (Rari Nantes Florentia, Firenze Pallanuoto, Uisp Firenze, U.S. Affrico e Nuoto Club Firenze) hanno scritto una lettera indirizzata al sindaco e all’assessore allo sport con la quale sollecitano contributi straordinari per sostenere gli extra-costi delle utenze per scaldare gli impianti e l’acqua in vasca.

Alla piscina di Bellariva abbiamo incontrato Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia. A margine della giunta straordinaria ha parlato anche l’assessore allo sport riguardo al piano per le energie rinnovabili che coinvolgerà tutte le piscine di Firenze. (Laura Bonaiuti)

Video di Florence TV