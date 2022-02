Firenze – Il tormentone della nuova pista dell’aeroporto di Firenze vede il lancio di una proposta che considera l’ipotesi di una pista più corta, 2.200 metri rispetto ai 2.400 preventivati da Toscana Aeroporti. Favorevole il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, mentre Toscana Aeroporti si limita a dire che si atterrà alle indicazioni dell’Enac, quindi se ci sarà l’approvazione dell’ente per 2.200 metri, così sarà. Ma il vespaio si alza, in quanto per i sindaci della Piana, ma anche dentro il Pd, la proposta nulla toglie e nlla mette per quanto riguarda il concetto originario, vale a dire se il progetto della nuova pista sia confacente alle esigenze e alle caratteristiche dell’aeroporto di Peretola, compreso l’impatto ambientale. Questioni d’altro canto già sciolte dalla sentenza del Consiglio di Stato, che ha opposto il suo niet. Dunque, il problema, par di capire, non sono i 200 metri in più o in meno, ma l’impostazione stessa del progetto originario.

Dalle opposizioni, pur con diverse motivazioni, è un fuoco di no. Contraria all’ipotesi della pista corta, è Forza Italia, secondo cui il Pd ha scelto “logiche anti-sviluppo”. Ancora più decisa la posizione di Fratelli d’Italia secondo cui “a questo punto sarebbe meglio chiudere tutto – come dice il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli – e spendere i soldi altrove. Firenze, in realtà, non ha un aeroporto ma un giocattolo che noi ci divertiamo a chiamare aeroporto”. Per Sinistra Italiana si tratta di un’ “operazione gattopardesca”. La richiesta? “Un collegamento ferroviario veloce con Pisa” finanziato dal Pnrr.