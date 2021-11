Firenze – Quattro milioni per il rafforzamento della mobilità ciclistica a Firenze, Pisa e Siena. A darne notizia sono il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla mobilità e infrastrutture Stefano Baccelli che hanno appena ricevuto la bozza di decreto sul finanziamento alle ciclovie urbane a valere sul Pnrr destinate a piste urbane e metropolitane nelle città che ospitano le principali università da collegare a nodi ferroviari o metorpolitani.

Secondo la bozza arrivata dal ministero e che dovrà ancora essere discussa nella riunione tecnica della conferenza unificata con ministero e regioni, le risorse al territorio toscano prevedono 2,2milioni di euro a Firenze per complessivi 9 chilometri, 1,1milione di euro a Pisa per 5 chilometri e 700mila euro a Siena per 3 chilometri .