Pistoia – Sono stati condannati per corruzione dal Tribunale di Pistoia, a conclusione dell’indagine “Untouchobles” sugli appalti truccati in provincia di Pistoia, i legali rappresentanti di 10 società operanti sul territorio. La procura pistoiese spiega che “il tribunale ha ritenuto la responsabilità amministrativa dei predetti enti per i reati di corruzione commessi nel loro interesse da soggetti aventi ruoli apicali”.

In particolare, “la responsabilità degli enti è stata riconosciuta con riguardo a 45 episodi di corruzione consumati nell’ambito di appalti aggiudicati dal Comune e dalla Provincia di Pistoia tra il 2008 e il 2012”.

Le sanzioni che sono state applicate alle società risultano nel complesso pari a 3.580.000 euro. Oltre a ciò, è stata predisposta la confisca di valori per un importo complessivo di 4.750.216 euro. A 3 società è stata applicata la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per periodi compresi tra un anno e due anni. Per quanto riguarda l’accertamento delle responsabilità penali personali, 14 imputati sono stati condannati con sentenza definitiva per reati di corruzione o di turbativa d’asta.