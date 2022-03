Pistoia – Il disegno di legge sul Pistoia Blues è stato approvato oggi in prima lettura al Senato. Un passaggio importante, atteso da tempo, affinché il Festival pistoiese sia inserito tra le manifestazioni musicali e operistiche di assoluto rilievo internazionale, come chiesto attraverso la proposta di legge d’iniziativa del senatore Patrizio La Pietra presenta pubblicamente a Roma dal sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi nel 2019, in occasione dei quarant’anni di storia della manifestazione.

«Aspettiamo il passaggio alla Camera ma, naturalmente, la notizia che arriva oggi da Roma non può che essere accolta con grande soddisfazione dalla nostra città – dice il sindaco Tomasi – Pistoia Blues nei decenni ha subito una profonda trasformazione. Il tema non è quello di pensare ad un ritorno al passato, che chiaramente non potrà mai esserci perché nel frattempo è il mondo ad essere cambiato, ma è invece quello di valorizzare un patrimonio che è indissolubilmente legato alla città di Pistoia e che deve essere, per merito, ricompreso tra i festival di assoluto rilievo internazionale, perché è la posizione che di fatto occupa».

Dopo il passaggio al Senato di oggi, è atteso quello alla Camera per l’approvazione finale (nel caso in cui il testo non dovesse essere emendato). Una volta concluso l’iter, il Blues sarà inserito tra le manifestazioni riconosciute dalla legge 238 del 20 dicembre 2012 affinché il nostro Festival sia finalmente sostenuto come avviene per altri festival italiani. Nel caso specifico il sostegno sarebbe pari a 250mila euro all’anno. Il ddl è stato sottoscritto da tutti i senatori pistoiesi, senza distinzione di appartenenza politica, e dal senatore Antonio Iannone membro della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport.

Un primo riconoscimento era già arrivato alla fine del 2019 con l’emendamento – presentato sempre dal senatore La Pietra – approvato dalla commissione bilancio del Senato per lo stanziamento di 500mila euro in due anni da destinare al Pistoia Blues.