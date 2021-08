Pistoia – Domenica 22 agosto, edizione straordinaria del Mercato Antiquario nel centro storico di Pistoia. Dopo l’appuntamento di due settimane fa, circa cinquanta banchetti specializzati nel commercio di antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e design tornano ad animare le vie Roma, Cavour, Cino e Buozzi dalle 8 alle 18.30.

Il Mercato Antiquario si svolgerà nel rispetto delle regole anti-Covid. In particolare dovranno essere garantite le misure di prevenzione e contenimento di carattere generale a tutela della salute previste dalle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative” della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento del Mercato Antiquario, domenica 22 agosto dalle 5 alle 22 in via Roma, via Cavour, piazza Gavinana, via Cino e via Buozzi saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli inerenti la manifestazione.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.