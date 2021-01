Pitigliano – E’ stata conferita a Elena Servi, principale rappresentante della comunità ebraica di Pitigliano e presidente dell’associazione La Piccola Gerusalemme, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica.

“Accogliamo con vera soddisfazione e con orgoglio la notizia comunicata dal Prefetto di Grosseto – afferma il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili – rispetto all’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica, conferita pro motu dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla nostra illustre concittadina Elena Servi, principale rappresentante della comunità ebraica di Pitigliano e presidente dell’associazione La Piccola Gerusalemme. Siamo felici che il Presidente della Repubblica abbia voluto sottolineare il valore di questa straordinaria donna e della sua testimonianza storica e di vita con questo speciale conferimento. ù

Un grandissimo onore per la signora Servi, che ho chiamato personalmente un paio di giorni fa al telefono per congratularmi, per la comunità di Pitigliano e per tutta la Maremma”.