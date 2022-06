Firenze – Quattro giorni: Pitti uomo torna nella modalità in presenza ed è una festa . Oltre 640 brand in mostra, un terzo dei quali dall’estero, per quello che è un appuntamento ormai imprescindibile nel panorama dell ‘Alta Moda. Nuovi ampliamenti degli stand espositivi della Fortezza, con nuove sezioni, Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling, con il progetto S|Style sustainable style sempre più integrato nel percorso espositivo. L’evento è supportato da MAECI, AGENZIA ICE e UniCredit. Pitti Immagine punta sulla metafora dell’isola, punto fermo e di blanciamento, incontro armonico di vari protagonisti.

Foto Luca Grillandini