Empoli – Plastic Free Empoli ha messo la ‘quinta’ e lo ha fatto portando a ‘casa’ numeri importanti. Ieri mattina, domenica 26 settembre 2021, nell’ambito della data nazionale di ripresa delle attività di raccolta rifiuti abbandonati sull’intera penisola, il gruppo Plastic Free Empoli, ha ripulito la zona Pratovecchio – Via Sant’Anna, raccogliendo due tonnellate di spazzatura ingombrante, trovata in punti della zona anche impervi. Ben 2.000 kg di materiale vario, come testimoniano le foto.

Ottanta volontari, un gran numero di giovani e meno giovani, che muniti dei ‘ferri del mestiere’ (pinze, guanti e scarponi), non si sono fermati neanche di fronte alla pioggia, portando a termine il lavoro nelle vie scelte per questo intervento: Sant’Anna, Pratovecchio, S. Giuseppe Calasanzio e Cesalpino.

Guidati dal referente di zona, Massimiliano Goretti, insieme al neo promosso referente provinciale, Alberto Vezzani, tra i rifiuti raccolti, con non poca fatica, sono stati trovati: un freezer, quattro pneumatici da camion, un materasso, un televisore, un forno micro onde, un cartello stradale da cantiere.

Presenti all’iniziativa l’assessore all’ambiente Massimo Marconcini e Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio comunale di Empoli.

«Sono sempre più orgoglioso della sensibilità che Empoli mostra verso l’ambiente anche grazie a questa associazione. La zona che è stata ripulita era una di quelle su cui porre l’attenzione ma ce ne sono anche altre che verranno liberate dai rifiuti selvaggi con le prossime tappe delle raccolte Plastic Free Empoli – ha dichiarato Massimo Marconcini».