Firenze – Oltre ai danni anche la beffa per la Carrarese battuta (2 a 1) dal Bari all’ultimo minuto dei supplementari (cioè dopo 120’ di partita) nella semifinale dei playoff serie C.

Intanto non meritava di essere sconfitta (oltre ad un gol anche due pali al suo attivo) perché non era stata inferiore, sotto tutti i punti di vista, dei pugliesi. Insomma un verdetto da attribuire alla sorte che avrebbe potuto essere anche a favore dei toscani e non del Bari.

La beffa nelle decisioni del giudice sportivo. Queste le sanzioni a carico della Carrarese. Squalifica per tre giornate del calciatore Giuseppe Caccavallo (per una manata al volto di due avversari) che sconterà all’inizio del prossimo campionato di serie C fissato per il 27 settembre. Squalifica per una giornata dei calciatori Simone Ciancio e Giovanni Foresta.

Ammoniti Kofi Agyei, Elio Calderini, Saveriano Infantino, Daniele Mignatelli, Lorenzo Pasciuti e Luca Tedeschi.

Infine squalifica per una gara e 500 euro di multa a Mauro Nardini allenatore in seconda.