Firenze – Nei playoff della serie C ancora al palo la Carrarese. Non ha disputato la fase dei gironi perché seconda in classifica in campionato al momento dello stop per il virus, non è stata sorteggiata oggi nel primo turno della fase nazionale in programma giovedì 9 luglio.

L’avversaria degli azzurri apuani uscirà dalle partite sorteggiate per giovedì prossimo : Monopoli-Ternana; Juventus-Padova; Carpi-Alessandria; Renate-Novara e Potenza-Triestina. Dunque la Carrarese andrà in campo lunedì prossimo 13 luglio. Seguiranno le semifinali venerdì 17 e la finale (partita unica) mercoledì 22 luglio.

Tutti a tifare Carrarese unica squadra toscana rimasta in corsa. La Robur Siena che era l’altra formazione della nostra regione (Arezzo e Pontedera avevano rinunciato a partecipare) è stata eliminata ieri dall’Alessandria. Chi vincerà i playoff salirà in serie B insieme a Monza, Vicenza e Reggina.