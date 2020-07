Firenze – Forza Siena. Domani secondo turno dei playoff di serie C con la Robur Siena ad Alessandria. La vincitrice dei playoff salirà in serie B con Monza, Vicenza e Reggina che erano in testa ai rispettivi gironi al momento dello stop del campionato per il virus.

Nel primo turno sono state disputate quattro partite (del girone A Novara-Albinoleffe 0-0). Nessuna delle due squadre toscane partecipanti ai playoff, Siena e Carrarese, sono scese in campo (pure l’Alessandria ha riposato).

Dunque, domani, fari puntati sul Siena. E’ partita unica. Se ci sei batti un colpo perché chi perde è eliminato. L’Alessandria, quinta in classifica allo stop del campionato, in casa ha perso solo due volte. Si è pure rinforzata recentemente. Insomma sarà dura batterla. Ma questo Siena, sesto in classifica, ha una caratteristica singolare : gioca male in casa (due soli successi); ma è bravissimo lontano dal campo amico. In trasferta ha totalizzato 10 vittorie. Quasi un record. Quindi giustificato l’ottimismo dei bianconeri senesi. Arbitrerà Ermanno Feliciani di Torino, ore 20,30.

Questi gli altri incontri di domani : Sudtirol-Triestina; Padova-Ferepisalo; Potenza-Catanzaro (diretta Raisport ore 20,30); Ternana-Catania.

Il Livorno andrà in campo nel turno successivo in quanto era secondo in classifica al momento in cui è stato sospeso il campionato per la pandemia.

Fase nazionale dei playoff. Primo turno giovedì 9 luglio; secondo turno lunedì 13 luglio. Semifinali venerdì 17 e mercoledì 22 luglio la finale (gara unica).