Firenze – Il 62% degli italiani ha sentito parlare del Pnrr, ma solo il 37% sa di cosa si tratta. E’ solo uno, sebbene molto significativo, dei dati che sono stati resi pubblici oggi, nel corso dell’evento ‘Comunicare il Pnrr: digitale, partecipazione e trasparenza per il rilancio dell’Italia’ promosso dall’assessorato all’Innovazione e coordinamento progetti Recovery plan del Comune di Firenze e organizzato da Fondazione Italia digitale con associazione Pa Social.

Il Comune di Firenze, sulla base di queste informazioni, lancia un sito dedicato oltre a una campagna, per fornire ai cittadini tutte le coordinate sui finanziamenti richiesti, quelli ottenuti e sullo sviluppo dei progetti messi in campo grazie ai fondi comunitari del Recovery Plan. Una vera e propria guida, facile e trasparente, per consentire al cittadino di seguire passo passo le attività in corso e quelle in programma. All’evento di oggi, presso l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze gestito da Nana Bianca, erano presenti con l’assessore all’Innovazione e coordinamento progetti Recovery Plan Cecilia Del Re, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Vincenzo Amendola, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessore alle Infrastrutture digitali della Regione Toscana Stefano Ciuoffo e il vicepresidente Regione siciliana e coordinatore della commissione Affari europei della Conferenza delle Regioni e autonomie locali Gaetano Armao. In apertura il saluto del sindaco Dario Nardella.

“L’Unione europea ha espressamente invitato gli Stati membri a includere nei propri piani una strategia di comunicazione nazionale – ha detto il sindaco Nardella – per sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare la consapevolezza sui contenuti e sull’importanza del piano di sviluppo messo in campo dall’Unione, fornendo un’informazione puntuale e trasparente sulla gestione dei finanziamenti. Pnrr significa progetti concreti che porteranno miglioramenti nella vita quotidiana ma dei quali i cittadini sanno ancora pochissimo, complice anche l’estrema rapidità richiesta per la progettazione e la realizzazione degli interventi. Per questo è necessario rendere il lavoro che stiamo facendo sempre più accessibile e a portata di cittadino: come Comune di Firenze lo faremo con una campagna e un sito dedicato. Sostengo quindi la proposta della Fondazione Italia digitale di destinare parte delle risorse del Pnrr alla comunicazione dei progetti come elemento di trasparenza verso i cittadini”.

“Il Pnrr è lo strumento messo in campo a livello europeo per sostenere le città nella ripresa attraverso una transizione digitale e ambientale – ha detto l’assessore Del Re – per questo, abbiamo voluto oggi a Firenze un’iniziativa nazionale di coinvolgimento e lanciamo una sezione dedicata della rete civica del Comune pensata proprio per rispondere a tre bisogni segnalati dai cittadini: informare sui bandi aperti, anche stimolando la partecipazione da parte di altri soggetti ammissibili; far conoscere ai cittadini i progetti che abbiamo presentato e quelli vinti, in un’ottica di partecipazione e trasparenza”.

“Il Pnrr è il piano più importante dei prossimi anni sul quale costruire il futuro del Paese – ha detto il presidente della Fondazione Italia digitale Francesco Di Costanzo – la comunicazione di qualità al cittadino ha un ruolo fondamentale in questo percorso, in particolare la comunicazione e informazione digitale che è sempre più un riferimento per le comunità anche per l’esperienza vissuta con la pandemia e oggi, purtroppo, anche con una guerra che va avanti anche sulle piattaforme digitali. L’obiettivo di Fondazione Italia digitale fin dalla sua nascita è rendere popolare il digitale, sviluppare una matura cultura sulle tante opportunità che ci mette a disposizione, costruire policy eque senza frenare l’innovazione, per questo credo che l’occasione del Pnrr sia fondamentale per Pa, imprese, cittadini, la rivoluzione digitale ormai protagonista della nostra vita quotidiana”.