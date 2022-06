Firenze – Cultura più verde in città grazie al Pnrr. Arriveranno infatti quasi un milione e trecentomila euro per la riqualificazione energetica di tre sale teatrali cittadine: Maggio musicale, fiorentino, Puccini e Pergola. I finanziamenti serviranno per varie tipologie di interventi, dalla sostituzione di lampadine al rifacimento del tetto, da nuovi impianti di riscaldamento al restauro degli infissi. La Fondazione del Maggio e l’associazione Teatro Puccini hanno presentato in proprio il progetto, mentre negli altri due casi la candidatura è partita dal Comune qualche mese fa. Nel dettaglio dal Pnrr arriveranno 650 mila euro per il Maggio musicale, 359 per il Puccini e 350 per la Pergola.