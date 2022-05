Firenze – “Con il Pnrr per Firenze e la Città metropolitana abbiamo già progetti finanziati per un totale di 774 milioni di euro, assegnati attraverso i vari bandi predisposti dai ministeri. Abbiamo presentato altri progetti per altri 100 milioni di euro per bandi già pubblicati e sono in preparazione progetti per un totale di più di 100 milioni ulteriori, avvicinandoci così complessivamente al miliardo di euro di progetti”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella nel suo intervento all’evento ‘Italia Domani – Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza’, il ciclo di incontri promosso dalla presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e Amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

All’evento, che si è svolto all’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, hanno partecipato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio Marco Leonardi e la coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr Chiara Goretti.

“La nostra città ha una sfida nella sfida – ha continuato il sindaco -: mantenere la sua identità e la sua storia e allo stesso tempo trasformarsi e guardare al futuro. Il Pnrr rappresenta le fondamenta di un nuovo progetto europeo per le nostre città, e non a caso riguarda anche le nuove generazioni; è anche un grande volano per generare ulteriori opportunità e per attrarre ulteriori risorse, non solo pubbliche, anche private. Dobbiamo correre, il tempo stringe – ha spiegato Nardella -: per questo è fondamentale che il governo metta in campo una radicale riforma del codice degli appalti, con una fortissima semplificazione delle procedure amministrative”.

Sulla Rete civica del Comune, cliccando https://www.comune.fi.it/pnrr, è possibile localizzare attraverso la mappa gli interventi relativi al Pnrr per la città e l’area metropolitana e consultarli attraverso l’infografica presente nella sezione allegati.