Firenze – Novoli, cittadini preoccupati. La preoccupazione riguarda il nuovo Piano operativo comunale (Poc) che, fra stop and go dovrebbe arrivare in consiglio lunedì 13 marzo. A prendere la parola per dare voce alle preoccupazioni dei residenti, è l‘Associazione Novoli Bene Comune, che, in attesa di preparare ed inoltrare le sue Osservazioni e proposte, intende esprimere i suoi forti dubbi rispetto ai progetti presentati.

Al primo punto, l’associazione, che vede un’attenta partecipazione anche dell’architetto, professore alla facoltà fiorentina, Alberto Di Cintio, mette in evidenza “i dati quantitativi dei nuovi metri quadri di cemento e asfalto che insisteranno sul rione di Novoli”. Una colata di cemento, secondo i residenti, che rischia “di saturarlo definitivamente e che, con i nuovi pesanti carichi urbanistici, peggiorerà in modo definitivo la qualità della vita in generale”. Per quantoriguarda il verde pubblico poi, sottolineano i cittadini, “il POC non prevede nessun intervento, nè nuovo nè di risistemazione o ampliamento dell’esistente”.

Tutto nero su bianco, dicono dall’associazione, che mette sul tavolo le schede del Poc che riguardano Novoli. In sintesi, ecco i macrodati relativi ai nuovi metri quadri impegnati nel rione di Novoli, emergenti dalla lettura delle schede dello strumento urbanistico.

– MERCAFIR, area impegnata 112.000 mq, di cui a nord 65.000 mq per la riorganizzazione dell’area mercatale della Mercafir, e a sud 47.000 mq a destinazione del nuovo polo logistico intercomunale e di un nuovo studentato

– PARCHEGGIO SCAMBIATORE VIALE GUIDONI, 73.00 mq

– NUOVA STAZIONE FS GUIDONI, 11.000 mq

– COMPLETAMENTO SVINCOLO AUTOSTRADALE PERETOLA, 213.000 mq

– NUOVO EDIFICIO EDILIZIA PUBBLICA VIA B. DEI, 3.607 mq

– NUOVO INTERVENTO DI EDILIZIA PRIVATA EX AREA NUCCI IN VIA GEMIGNANI,16.500 mq, altezza massima edificabile = 7 piani fuori terra

– NUOVO INTERVENTO DI EDILIZIA PRIVATA EX AREA NUCCI IN VIALE GUIDONI, 42.424 mq, altezza massima edificabile = 9 piani fuori terra, + museo

– IMPIANTI SPORTIVI PAGANELLI IN VIALE GUIDONI, 2.623 mq

– EX HOTEL IL MAGNIFICO IN VIALE GORI, 30.300 mq + 15.000 mq interrati, demolizione e ricostruzione per uso residenziale privato.

“A questi – continua l’Associaizone Novoli Bene Comune – vanno aggiunti i mq che verranno occupati dalla costruzione della cosiddetta TERZA TORRE, ovvero il nuovo palazzo per gli uffici della Regione Toscana, che affiancherà gli esistenti in Via di Novoli, con un’altezza di 7 piani fuori terra e due interrati.

Un primo conteggio totale dei solo dei metri quadri di cemento e asfalto che saranno spalmati sul rione porta alla cifra enorme di: 504.454 mq.”

“Uno tsunami – concludono i cittadini – che travolge irrimediabilmente il rione di Novoli, che invece attendeva da anni una politica di recupero e riequilibrio urbanistico, con forti interventi soprattutto sul verde e sulla mobilità”.