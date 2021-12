Firenze – Domenica 12 dicembre torna l’appuntamento con la corsa non competitiva che unisce Firenze a Fiesole su due percorsi per ogni livello di preparazione. La Firenze-Fiesole-Firenze, organizzata dall’Aics per la 41ª edizione, è stata presentata oggi in Palazzo Vecchio alla presenza dell’assessore allo sport Cosimo Guccione, del sindaco di Fiesole Anna Ravoni e del presidente di AICS Firenze Andrea Faggi.

Nata negli anni ’20 del ‘900, è uno dei più antichi e tradizionali eventi sportivi della nostra città, che conclude il calendario delle corse podistiche, rievocando anche idealmente l’originario legame tra la civiltà etrusca di Fiesole e quella romana di Firenze. Un percorso che si snoda tra alcune delle strade più spettacolari e affascinanti che uniscono le due città, aprendosi ad una serie di vedute panoramiche di quell’estrema bellezza paesaggistica e artistica che ha sempre spinto illustri viaggiatori, pittori, poeti, artisti e milioni di turisti a visitare questi luoghi celebri in tutto il mondo. Quest’anno il programma prevede la classica gara di 18 km e una passeggiata ludico-motoria di Nordic Walking di 6,5 km. La partenza (alle 9) e l’arrivo della corsa saranno, come di consueto, allo stadio d’atletica Luigi Ridolfi in viale Manfredo Fanti.

“Una corsa storica e importante per la nostra città – ha sottolineato l’assessore Guccione – un appuntamento ormai tradizionale prima delle festività natalizie. Il running non si ferma più per la felicità dei tantissimi podisti che, nella massima sicurezza, potranno partecipare ad una delle corse su strada tra le più amate”.

“Una nuova edizione di questa bellissima corsa che si snoda lungo paesaggi mozzafiato di due città unite tra di loro – ha dichiarato la sindaca di Fiesole Anna Ravoni – una gara caratterizzata dalla salita che va verso Fiesole, con gli stupendi panorami su Firenze, l’arrivo in piazza Mino con i suoi magnifici monumenti e la discesa da Maiano. Sono contenta si possa ripartire e spero che, come domenica scorsa alla maratonina del ‘Vitello d’oro’, ci siano tanti partecipanti”.

Per iscriversi basta seguire il link e accedi alla piattaforma di iscrizione on line.

Con pochi passaggi si può completare l’iscrizione ed effettuare il pagamento:

Premi

Premi ai primi 6 uomini e prime 6 donne.

Coppa alle prime 10 società per numero di iscritti.

Coppa alla prima società extra-regionale con maggior numero di iscritti.

Pacco gara: panettone e gadget ai primi 1.500 iscritti.

Iscrizioni singole

10 euro entro venerdì 10 dicembre presso AiCS Firenze (via Luigi La Vista 1/b); Isolotto dello sport (via Argingrosso 69); Marathon bar (viale M. Fanti 2) e Impianti sportivi Cerreti (viale m. Fanti 18)

Iscizioni società

Fino al Venerdì 10 ore 21.

Potranno farlo anche per email a:iscrizioni@cronorun.it su carta intestata della

Società e pagamento con bonifico al seguente IBAN intestato a AICS Comitato di

Firenze: IT46J0103002803000002013739.

E’ possibile iscriversi anche la mattina stessa dell’evento ma solo per la camminata ludico-motoria, non per la semicompetitiva.

Ingresso unico lato “Passerella Stazione Campo di Marte”

Saranno presenti tre ristori, due lungo il percorso (tra i 5 e 6 km l’uno dall’altro) e uno all’arrivo. Al termine della gara si potrà scaricare on line l’ordine di arrivo e il diploma di partecipazione.

Per la 18 km i partecipanti verranno muniti di chip per il rilevamento del tempo di percorrenza (per poi riconsegnarli all’arrivo). La gara si svolgerà nel pieno rispetto della vigente normativa e dei protocolli anti-Covid (obbligo e green pass valido e obbligo di indossare la mascherina per il ritrovo, i primi 500 metri di gara e al termine della manifestazione). È obbligatorio il certificato medico-agonistico in corso di validità al momento dell’iscrizione per la semicompetitiva. E’ necessario il certificato medico per la camminata ludico motorio e quella di Nordic Walking.